Из-за забастовки грузчиков отменены рейсы airBaltic между Ригой и Брюсселем (3)

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Общество | 27 октября 2018 года, 14:31

Из-за забастовки обслуживающего предприятия Брюссельского аэропорта Aviapartner сегодня отменены два рейса национальной авиакомпании airBaltic между Брюсселем и Ригой, свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Утром был отменен рейс, вылетающий из Риги в 7:30, также отменен рейс в 13:05 из Брюсселя в Ригу.

Как сообщалось, из-за забастовки грузчиков багажа, которая началась 26 октября во второй половине дня, в Брюссельском аэропорту отменены десятки рейсов. Работники Aviapartner протестуют против нехватки персонала.

Профсоюз работников наземного обслуживания заявил, что забастовка началась спонтанно и неизвестно, как долго она продлится.

Комментарии 3
вова 1 час назад
Напишите ,если в курсе,какая зарплата у рижских грузчиков ,во сколько раз больше чем у брюссельских если они не бастуют?
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Адельфина12 минут назад
Ой, и не говорите...! А то все рижские грузчики с первым же рейсом улетят в Брюссель.
Пособьют спеси брюссельским.
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......1 час назад
500-700
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