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Из-за забастовки обслуживающего предприятия Брюссельского аэропорта Aviapartner сегодня отменены два рейса национальной авиакомпании airBaltic между Брюсселем и Ригой, свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Утром был отменен рейс, вылетающий из Риги в 7:30, также отменен рейс в 13:05 из Брюсселя в Ригу.

Как сообщалось, из-за забастовки грузчиков багажа, которая началась 26 октября во второй половине дня, в Брюссельском аэропорту отменены десятки рейсов. Работники Aviapartner протестуют против нехватки персонала.

Профсоюз работников наземного обслуживания заявил, что забастовка началась спонтанно и неизвестно, как долго она продлится.