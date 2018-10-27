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В ночь на воскресенье, 28 октября, в Латвии, как и во многих других странах, переводом стрелок часов на один час назад будет произведен переход на зимнее время.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Еврокомиссия в сентября предложила странам-членам Евросоюза отказаться от перевода стрелок часов с 2019 года, однако окончательное решение еще не принято. Международные новостные агентства сообщают, что, в соответствии с последним вариантом предложения, от сезонного времени предлагается отказаться с 2021 года. Комиссия предлагает странам самим решить, в каком времени остаться.

14 августа Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявил, что при принятии решения, в каком времени остаться - зимнем или летнем, Литва примет во внимание мнение жителей и специалистов, а также выбор соседей.