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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение в Латвии штрафов за выкидывание окурков в неположенных для этого местах, сообщает Skaties.lv.

Автор инициативы Андрис Коктс считает, что таким образом Латвия станет значительно чище.

По его словам, для этого необходимо определить права и обязанности полиции, которая будет штрафовать людей, выбрасывающих окурки в неположенных местах, например, на дорогу.

Коктс уверен, что таким образом Латвия не только станет чище, но и богаче, а деньги со штрафов можно использовать в отрасли здравоохранения.

Напомним, ранее на Manabalss.lv было собрано более 10 000 подписей за сокращение рабочего дня до 6 часов 40 минут.