Общество |

В ночь на воскресенье Латвию пересечет с запада центр циклона, но сильных осадков в последний день недели уже не ожидается, прогнозировали синоптики.

В воскресенье будет облачно, пройдут небольшие дожди.

Ветер повернет с севера, северо-востока, температура ночью и днем составит 0 +6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет в основном облачно, местами пройдут небольшие дожди, температура составит +3 +5 градусов. Утром на севере столицы порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду.