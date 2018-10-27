Синоптики рассказали, какая погода ожидается в воскресенье
Общество | 27 октября 2018 года, 20:16
В ночь на воскресенье Латвию пересечет с запада центр циклона, но сильных осадков в последний день недели уже не ожидается, прогнозировали синоптики.
В воскресенье будет облачно, пройдут небольшие дожди.
Ветер повернет с севера, северо-востока, температура ночью и днем составит 0 +6 градусов.
В Риге в ближайшие сутки будет в основном облачно, местами пройдут небольшие дожди, температура составит +3 +5 градусов. Утром на севере столицы порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду.