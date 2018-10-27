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В год, когда Латвия празднует столетие, старейшая и по-прежнему действующая латышская организация – Рижское латышское общество – отмечает свой 150-летний юбилей, пишет Skaties.lv.

В торжественном мероприятии в здании общества на улице Меркеля принял участие президент Раймонд Вейонис.

Рижское латышское общество было основано в 1868 году, однако первые попытки создать подобную организацию в преимущественно немецкой Риге были предприняты уже в первой половине XIX века.

"Чем латышское общество интересно – тем, что это первая официальная организация, которая получила официальное признание с печатью, достать ее – это сейчас легко, а тогда – какие латыши, кто, где, как? Латышское общество со своим историческим наследием является зеркальной миниатюрой Латвийского государства", - отметил председатель общества Гунтис Гайлитис.

Именно благодаря активнейшему содействию Рижского латышского общества в Лифляндии в 1873 году прошел Первый Всеобщий праздник песни, на котором впервые в истории был исполнен будущий гимн Латвии. Тогда же состоялись чрезвычайно значимые учительские конференции (в 1873 и 1874 годах), ключевой целью которых была выработка педагогической концепции для формирования основ национального просвещения.

Фото: Skaties.lv.