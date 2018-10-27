Старейшая латышская организация празднует свое 150-летие (10)

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Общество | 27 октября 2018 года, 21:12

В год, когда Латвия празднует столетие, старейшая и по-прежнему действующая латышская организация – Рижское латышское общество – отмечает свой 150-летний юбилей, пишет Skaties.lv.

В торжественном мероприятии в здании общества на улице Меркеля принял участие президент Раймонд Вейонис.

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Рижское латышское общество было основано в 1868 году, однако первые попытки создать подобную организацию в преимущественно немецкой Риге были предприняты уже в первой половине XIX века.

"Чем латышское общество интересно – тем, что это первая официальная организация, которая получила официальное признание с печатью, достать ее – это сейчас легко, а тогда – какие латыши, кто, где, как? Латышское общество со своим историческим наследием является зеркальной миниатюрой Латвийского государства", - отметил председатель общества Гунтис Гайлитис.

Именно благодаря активнейшему содействию Рижского латышского общества в Лифляндии в 1873 году прошел Первый Всеобщий праздник песни, на котором впервые в истории был исполнен будущий гимн Латвии. Тогда же состоялись чрезвычайно значимые учительские конференции (в 1873 и 1874 годах), ключевой целью которых была выработка педагогической концепции для формирования основ национального просвещения.

Фото: Skaties.lv.

Комментарии 10
Истайс латвиетис1 час назад
Ну вот вам и возрост великой лабатой нации - 150 лет. А корчат из себя так, будто нация с тысячелетней историей... клоуны обоссаные!
3
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Саня2 часа назад
С юбилеем!
6
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Рижанин2 часа назад
Замечательный юбилей, но почему же не рассказывают всю историю, а только усечённую и выборчную.
Кто создал, где и т.д. и т.п.
Я конечно всё это знаю, но это не моя задача обучать историю в субботний вечер...
5
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