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В ближайшие годы государство может установить на дорогах еще 100 стационарных фоторадаров, половина которых будет муляжами, рассказал госсекретарь Министерства внутренних дел (МВД) Дмитрий Трофимов.

В соответствии с утвержденным правительством планом до конца года на дорогах появятся еще несколько фоторадаров, и проект 100 радаров завершится. Первые радары были установлены в феврале 2015 года.

Трофимов заявил, что правительство поручило МВД и партнерам дать оценку результатам проекта и предложить дальнейшие решения по повышению безопасности дорожного движения.

Рабочая группа МВД пришла к выводу, что стационарные фоторадары доказали себя как эффективное средство в уменьшении скорости и повышении безопасности дорожного движения, поэтому группа подаст предложение о расширении сети фоторадаров.

Предложение предстоит рассмотреть правительству, а также договориться об источниках финансирования.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns