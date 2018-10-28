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В Латвии и во многих других странах по всему миру в ночь с субботы, 27 октября, на воскресенье, 28 октября, произошел перевод стрелок часов на один час назад - с летнего на зимнее время, сообщает Министерство экономики. Об этом пишет Skaties.lv .

В Латвии переход на зимнее время осуществился в воскресенье, 28 октября, в 4.00. В свою очередь переход обратно на летнее время произойдет 31 марта 2019 года.

Минэкономики напоминает, что Еврокомиссия предложила странам-членам Евросоюза отказаться от перевода стрелок часов с 2019 года, однако окончательное решение еще не принято.

Латвийское правительство выступает за отказ от перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Однако стоит сохранить единый и координированный подход во всем Евросоюзе относительно определения часовых поясов.

Впервые летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время вступает в силу в Латвии в последнее воскресенье марта и действует до последнего воскресенья октября.

Фото: flickr.com/Billijs Locs