Общество |

Управление налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) за девять месяцев провело 1050 тематических проверок работодателей, и в 643 случаях были констатированы нарушения, свидетельствует информация СГД.

В 447 случаях констатировано, что с зарплат неправильно начисляются и платятся налоги, в 116 случаях с опозданием регистрируются новые работники, в 109 случаях констатированы нарушения нормативных актов, регулирующих труд.

В 84 случаях в СГД не поданы или поданы с опозданием сведения о работниках, изменивших или утративших статус, а в 75 случаях в сообщении о социальных взносах выявлено расхождение данных с бухгалтерскими данными предприятия.

В 66 случаях выявлены нарушения в учете рабочего времени, 32 проверки показали, что с 42 работниками не заключены трудовые договоры.

В 85 случаях за констатированные нарушения работодатели оштрафованы на 60 400 евро.

Фото: twitter.com/vid_gov