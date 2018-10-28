Служба госдоходов выявила нарушения у большинства работодателей (12)

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Общество | 28 октября 2018 года, 12:32

Управление налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) за девять месяцев провело 1050 тематических проверок работодателей, и в 643 случаях были констатированы нарушения, свидетельствует информация СГД.

В 447 случаях констатировано, что с зарплат неправильно начисляются и платятся налоги, в 116 случаях с опозданием регистрируются новые работники, в 109 случаях констатированы нарушения нормативных актов, регулирующих труд.

В 84 случаях в СГД не поданы или поданы с опозданием сведения о работниках, изменивших или утративших статус, а в 75 случаях в сообщении о социальных взносах выявлено расхождение данных с бухгалтерскими данными предприятия.

В 66 случаях выявлены нарушения в учете рабочего времени, 32 проверки показали, что с 42 работниками не заключены трудовые договоры.

В 85 случаях за констатированные нарушения работодатели оштрафованы на 60 400 евро.

Фото: twitter.com/vid_gov

Комментарии 12
Патриот 1 час назад
А СГД НЕ УТОЧНИЛА ГДЕ ИСЧЕЗНУВШИЕ ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ГОСДОЛГА?!!! Где разворованные деньги? Скоты!!!
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Вас забыли1 час назад
спросить, ватники.
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Мудниекс1 час назад
Ты лучше подумай,как ты будешь перед богом за грехи свои отмазываться!!А с такой ненавистью как у тебя прямиком в ад!
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