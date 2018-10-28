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За последние сутки значительную часть территории Эстонии покрыл снег, а утром в воскресенье, 28 октября, местами в Скандинавии температура опустилась до -20 градусов, свидетельствует метеорологическая информация.

На юго-востоке Европы воздух в субботу, 27 октября, прогрелся до +29 градусов, и в ближайшие дни тепло распространится на большую часть Европы.

По прогнозам Global Forecast System, в Венгрии при порывистом ветре в понедельник, 29 октября, потеплеет до +26 градусов, во вторник, 30 октября, в Польше до +23 градусов, в среду, 31 октября, в Литве потеплеет до +16.

На Балканах и в Италии в начале ноября ожидается летняя жара до +30 градусов.

Холод в Северной Европе связан с антициклоном, который на короткое время принес арктический воздух, а большой циклон в Южной Европе привел к перемещению воздушных масс из Африки.

В Латвии в начале недели будет дуть холодный восточный ветер, но после того, как ветер повернет с юга, станет намного теплее.

По прогнозам Global Forecast System, во вторник вечером в Лиепае потеплеет до +13 градусов, а в среду уже на большей части страны будет +11..+15 градусов. Возможно, будет побит температурный рекорд 31 октября.

Ожидается, что необычно теплая погода продержится в Латвии и Европе долго.

В этом году в Латвии побито уже 300 рекордов тепла, больше всего их зарегистрировано в сентябре и в октябре.

Фото: pexels.com