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Bezvests.lv показала, как проходят тренировки по поискам в водоемах, сообщается на странице организации в Facebook.

Водолазы-добровольцы целый день отрабатывали навыки поиска утонувших, погружаясь в Даугаву и с лодки, и с берега. Как отмечает Bezvests.lv, волонтеры оттачивали технику подводных погружений и проверяли на деле разные поисковые методики.

Холод, дождь и промозглый ветер не помешали команде Bezvests.lv выполнить все намеченное - добровольцы ныряли в двух разных точках. Сначала с лодки, затем заходили с берега, сообщает организация.

В ходе поисков добровольцы нашли много интересных предметов, в том числе и трупы членистоногих, которые не водятся в Латвии. Bezvests.lv передаст найденное специалистам для дальнейшего изучения.

Добровольцы отработали много других разных нюансов, которые со стороны кажутся неважными, но очень актуальны при поисках утонувших: сигналы общения водолазов в воде с низкой видимостью, связь с оператором в лодке.

Поисковая организация Bezvests.lv действует благодаря личному вкладу самих добровольцев и личных вложений в поисковое дело, а также за счет пожертвований неравнодушных людей.