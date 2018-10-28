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Салют в Риге в честь столетия Латвии будет стоить 234 999 евро, без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Сообщается, что Департамент Рижской думы по образованию, культуре и спорту объявил закупку, на которую откликнулось одно предприятие Staro 100, оно и было обозначено победителем.

Представитель департамента Индра Вилде указала, что шоу предусматривает широкую музыкальную программу и другие развлекательные мероприятия, помимо салюта на берегу Даугавы, который является кульминацией празднования столетия Латвии.

В свою очередь представитель Бюро столетия Латвии Линда Пастаре заявила, что из бюджета бюро на мероприятия Рижская дума получит дотацию в размере примерно 200 000 евро.

Согласно информации из архива LETA, в прошлом году на салют во время праздника Риги было потрачено 29 959 евро, в 2016 году 22 280 евро, а в 2015 году 21 497 евро.

Данные Firmas.lv свидетельствуют о том, что фирма Staro 100 учреждена в 2015 году частным лицом Гундегой Цекуле. В прошлом году предприятие работало с оборотом в 305 038 евро и с прибылью 30 648 евро.

Согласно информации БНЗ, с момента основания и до конца 2017 года фирма выиграла два конкурса Рижской думы - в 2016 году реализовала световое представление "Букет абажуров" на фестивале Staro Rīga, между тем в прошлом году предприятию Staro 100 было доверено организация всего фестиваля за 107 995 евро.

Фото: flickr.com/Matīss Miezis