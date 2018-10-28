Латвийцы уверены, что у люди не могут следить за работой политиков (+ОПРОС) (5)
Общество | 28 октября 2018 года, 19:19
Большинство жителей Латвии считают, что в целом у них мало возможностей контролировать деятельность политиков, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS.
В сентябре этого года латвийцев попросили оценить, согласны ли они с утверждением, что у них мало возможностей контролировать работу политиков.
Почти половина респондентов - 44% - полностью согласились с этим заявлением, в свою очередь 36% латвийцев частично согласились с ним.
Противоположное мнение выразили 16% опрошенных, указав, что не согласны с данным утверждением.
Еще 3% респондентов не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.
Фото: flickr.com/Valsts kanceleja
Тролля
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дают раз в четыре года открыть рот. Затем , все народные инициативы в корзину.
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Вроде бы по логике : я выбираю политиков , которым доверяю и делегирую их решать мои проблемы . В жизни получается почему то все не так . За выбранными можете следить - заследиться , толку то . Для избежания сомнений в некомпетентности депутатов и чтобы не возникали мысли , как их контролировать , надо хорошенько думать кого выыбираете.
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