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Большинство жителей Латвии считают, что в целом у них мало возможностей контролировать деятельность политиков, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS.

В сентябре этого года латвийцев попросили оценить, согласны ли они с утверждением, что у них мало возможностей контролировать работу политиков.

Почти половина респондентов - 44% - полностью согласились с этим заявлением, в свою очередь 36% латвийцев частично согласились с ним.

Противоположное мнение выразили 16% опрошенных, указав, что не согласны с данным утверждением.

Еще 3% респондентов не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja