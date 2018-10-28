Жители Латвии убеждены, что не могут влиять на политиков (+ОПРОС) (22)
Общество | 28 октября 2018 года, 19:19
Большинство жителей Латвии считают, что в целом у них мало возможностей контролировать деятельность политиков, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS.
В сентябре этого года латвийцев попросили оценить, согласны ли они с утверждением, что у них мало возможностей контролировать работу политиков.
Почти половина респондентов - 44% - полностью согласились с этим заявлением, в свою очередь 36% латвийцев частично согласились с ним.
Противоположное мнение выразили 16% опрошенных, указав, что не согласны с данным утверждением.
Еще 3% респондентов не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.
Фото: flickr.com/Valsts kanceleja
№0 лет голосуете за одних и тех же ворюг и пиздите что у вас контроля нет, уроды!