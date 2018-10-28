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Понедельник, 29 октября, из-за порывистого восточного ветра будет самым холодным до сих пор днем этой осени, прогнозируют синоптики.

Скорость восточного ветра в порывах днем достигнет 10-15 м/с, на Курземском побережье до 19 м/с. Температура ночью опустится до +2..-3 градусов, днем составит всего 0..+5.

Ожидается переменная облачность, в юго-восточных районах дождь и мокрый снег, на дорогах возможно обледенение.

В Риге понедельник, 29 октября, пройдет без осадков, температура воздуха ночью и утром около нуля, днем не выше +4 градусов. Скорость ветра в порывах достигнет 13 м/с.

Фото: pixabay.com