Понедельник будет самым холодным днем с начала этой осени (7)
Общество | 28 октября 2018 года, 20:28
Понедельник, 29 октября, из-за порывистого восточного ветра будет самым холодным до сих пор днем этой осени, прогнозируют синоптики.
Скорость восточного ветра в порывах днем достигнет 10-15 м/с, на Курземском побережье до 19 м/с. Температура ночью опустится до +2..-3 градусов, днем составит всего 0..+5.
Ожидается переменная облачность, в юго-восточных районах дождь и мокрый снег, на дорогах возможно обледенение.
В Риге понедельник, 29 октября, пройдет без осадков, температура воздуха ночью и утром около нуля, днем не выше +4 градусов. Скорость ветра в порывах достигнет 13 м/с.
Фото: pixabay.com
Тебя можно.
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Ну сейчас тебе полегче станет, плавленный сырок загустеет немного в твоей голове и не будет капать из ушей.
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Моей жопе не привыкать
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