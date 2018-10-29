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Управление налогового контроля Службы государственных доходов за девять месяцев провело 1216 тематических проверок в торговле и в 1100 случаев выявило нарушения.

За нарушения в торговле применены денежные штрафы в размере 38 700 евро.

Чаще всего выявлялись следующие нарушения: кассовый аппарат не соответствует техническим требованиям (834 случаев), денежная сумма в кассе не совпадает с указанной в распечатке (92 случая), не соблюдаются правила продажи транспортных средств (90 случаев), не регистрируются поступления (77 случаев).

Также в девяти случаях выявлено вмешательство в работу кассового аппарата.

Ранее сообщалось, что Управление налогового контроля СГД за девять месяцев этого года провело 1050 тематических проверок работодателей, и в 643 случаях были констатированы нарушения.