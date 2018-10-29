СГД за этот год выявила более 1000 нарушений в торговле (2)
Управление налогового контроля Службы государственных доходов за девять месяцев провело 1216 тематических проверок в торговле и в 1100 случаев выявило нарушения.
За нарушения в торговле применены денежные штрафы в размере 38 700 евро.
Чаще всего выявлялись следующие нарушения: кассовый аппарат не соответствует техническим требованиям (834 случаев), денежная сумма в кассе не совпадает с указанной в распечатке (92 случая), не соблюдаются правила продажи транспортных средств (90 случаев), не регистрируются поступления (77 случаев).
Также в девяти случаях выявлено вмешательство в работу кассового аппарата.
Ранее сообщалось, что Управление налогового контроля СГД за девять месяцев этого года провело 1050 тематических проверок работодателей, и в 643 случаях были констатированы нарушения.
Обсчёт покупателей и сроки -это к ПВД и конторе по защите прав покупателей. СГД -это госдоходы, а не покупатели.