СГД за этот год выявила более 1000 нарушений в торговле (2)

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Общество | 29 октября 2018 года, 08:23

Управление налогового контроля Службы государственных доходов за девять месяцев провело 1216 тематических проверок в торговле и в 1100 случаев выявило нарушения.

За нарушения в торговле применены денежные штрафы в размере 38 700 евро.

Чаще всего выявлялись следующие нарушения: кассовый аппарат не соответствует техническим требованиям (834 случаев), денежная сумма в кассе не совпадает с указанной в распечатке (92 случая), не соблюдаются правила продажи транспортных средств (90 случаев), не регистрируются поступления (77 случаев).

Также в девяти случаях выявлено вмешательство в работу кассового аппарата.

Ранее сообщалось, что Управление налогового контроля СГД за девять месяцев этого года провело 1050 тематических проверок работодателей, и в 643 случаях были констатированы нарушения.

Комментарии 2
кузен 1 час назад
Судя по цифрам наказание в среднем стоило 38 евро , страно что в нарушениях нет таких случаев как обман покупателей на кассах ,торговля просроченным товаром ...
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если бы работал в торговле39 минут назад
и хоть раз попал под такую проверку, то знал бы, что -тематическая проверка, это когда сначала прикинувшись обычными покупателями приобретают что-либо. И фиксируют - пробит -не пробит чек, соттветствует ли сумма в чеке сумме покупки и т.д. А потом журналы, накладные.
Обсчёт покупателей и сроки -это к ПВД и конторе по защите прав покупателей. СГД -это госдоходы, а не покупатели.
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