В Латвии пожарные используют несколько 50-летних автомобилей (16)

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Общество | 28 октября 2018 года, 20:05

43% автомашин, имеющихся в распоряжении Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), находятся в эксплуатации по крайней мере 20 лет, а возраст нескольких автомашин составляет 50 лет, сообщили в ГПСС.

В распоряжении ГПСС сейчас 338 специальных транспортных средств, хотя согласно правилам Кабинета министров должно быть 673.

32% специальных транспортных средств службы построены на базе ЗИЛ, ГАЗ и КАМАЗ. 157 или 43% автомашин эксплуатируются более 20 лет, и большинство из них имеют бензиновые двигатели, потребляющие горючего больше, чем современные пожарные автомашины.

По вызовам все еще ездят несколько очень старых автомобилей, например, автомашина 1968 года выпуска используется как резервная в Гулбенской пожарной части. В Краславском крае используется автомобиль 1975 года выпуска.

Несмотря на изношенный автопарк, ГПСС напоминает, что в последние годы куплено более 65 современных пожарных автомашин, в этом году планируется получить еще 17.

Фото: flickr.com/Liepāja

Комментарии 16
Жлобина2 часа назад
Чмо недочеловеческое,речь идёт о Латвии,и резонно спросить правящих,незабывающих себя либимых,постоянно премировать,за "окуенно проделанную работу",где бабки?Зарплату пожарным,полиции,медицине?Где,твари заправящие?Снова хотите народу мозг парить?Когда в стране начнут понимать,что тут люди жить хотят,работать!
7
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Извините, что встреваю2 часа назад
Но беснующаяся тварь здесь только одна - и это ты, Саня. А ещё ты быдло и хам.
5
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Собственно2 часа назад
Что и требовалось доказать.))))) хотя доказательства никому и не нужны, диагноз на лице.)
4
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