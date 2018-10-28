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43% автомашин, имеющихся в распоряжении Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), находятся в эксплуатации по крайней мере 20 лет, а возраст нескольких автомашин составляет 50 лет, сообщили в ГПСС.

В распоряжении ГПСС сейчас 338 специальных транспортных средств, хотя согласно правилам Кабинета министров должно быть 673.

32% специальных транспортных средств службы построены на базе ЗИЛ, ГАЗ и КАМАЗ. 157 или 43% автомашин эксплуатируются более 20 лет, и большинство из них имеют бензиновые двигатели, потребляющие горючего больше, чем современные пожарные автомашины.

По вызовам все еще ездят несколько очень старых автомобилей, например, автомашина 1968 года выпуска используется как резервная в Гулбенской пожарной части. В Краславском крае используется автомобиль 1975 года выпуска.

Несмотря на изношенный автопарк, ГПСС напоминает, что в последние годы куплено более 65 современных пожарных автомашин, в этом году планируется получить еще 17.

Фото: flickr.com/Liepāja