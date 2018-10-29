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Год назад в Латвии у дубов было констатировано опасное заболевание и оно продолжает стремительно распространяться. В результате болезни крепкие дубы быстро высыхают. На данный момент "внезапная смерть дубов" констатирована в нескольких местах в Курземе, пишет Skaties.lv .

Опасное заболевание называют "внезапной смертью дубов", поскольку именно это и происходит с деревьями, сообщает портал. На стволах дубов появляются трещинами, из которых выделяется жидкость. Болезнь поразила деревья в природном парке Talsu pauguraine, где год назад были констатированы высыхающие дубы.

Специалист Госслужбы защиты растений Алисе Валдена была удивлена прогрессом заболевания.

"В первый раз мы с трудом нашли на деревьях места, где взять образцы. С трудом! А теперь, что тут творится", - заявила она.

Портал сообщает, что впервые опасная болезнь дубов была встречена недалеко от Талси. Тогда было спилено три высохших дерева, однако сейчас видно, что заболевание не искоренено, инфицированных деревьев стало гораздо больше.

Первый признак болезни - из ствола дерева на высоте от одного до двух метров над землей начинает течь темная, липкая жидкость. Выделения обычно идут весной или осенью, на данный момент осадков было мало и жидкость хорошо видна на стволах.

Заболевание было открыто относительно недавно, его вызывают многие абсолютно новые для науки бактерии. Специалисты сильно обеспокоены тем, что не знают как распространяется заболевание.

"Это один из вариантов, что болезнь в Латвии была, возможно, уже длительное время, просто обстоятельства были неблагоприятными для ее развития. Климат стал теплее и поэтому теперь она начинает выражаться, может, до этого она жила в деревьях, не мешала им, но теперь что-то поменялось, что вызвало эту агрессивность", - указала Валдена.

Портал отмечает, что вырубка деревьев не удерживает распространение заболевания. Неизвестно как, но бактерии распространяются даже в том случае, если больные деревья вырублены.

"Если бы мы знали, что оно передается через насекомых или корни, можно было бы пилить, но мы этого ведь не знаем. Это и есть тот вопрос, который надо выяснить. Если англичане уже десятки лет изучают это заболевание и до сих пор не пришли к общему выводу, то это большая проблема", - заявила руководитель Национальной фитосанитарной лаборатории Гунита Бокума.

По словам Алисе Валдены, для констатации болезни необходимо взять образцы с дерева. На данный момент заболевание констатировано в трех местах в Курземе - в Талси, Казданге и Цираве. Как указала Валдена, заболевание могло распространиться из-за необычно теплых лета и осени.

"Одна из версий такова, что в стороне Курземе климат мягче, чем в Видземе. Существует вероятность, что это связано с ДНК дубов, но как она попала в Латвию, как давно, у нас этот счет нет никаких версий", - отметила она.

Особенно распространена "внезапная смерть" у дубов в Великобритании, где на данный момент ведутся активные исследования этой болезни, отмечает портал. Понятно, что заболевание поражает в основном только зрелые дубы - старше 50 лет. Оно стремительно распространяется, дерево умирает за срок от трех до пяти лет.

Государственная служба охраны окружающей среды призывает жителей сообщать, если они замечают высыхающие дубы или появление темной жидкости на стволах. Однако на данный момент нет каких-то конкретных советов для борьбы с заболеванием, поскольку оно слишком мало изучено.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš