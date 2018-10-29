Суд рассмотрит дело обвиняемого в разжигании межнациональной розни Гирса (6)

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Общество | 29 октября 2018 года, 11:08

29 ноября Курземский районный суд в Лиепае рассмотрит уголовное дело о разжигании межнациональной розни, по которому обвиняется лидер организации "Русская заря" Илларион Гирс, сообщила помощник председателя суда Велга Лука.

Уголовное дело связано с опубликованной в ноябре 2014 года статьей на портале illarion.lv .

Гирс обвиняется по второй части 78 статьи Уголовного закона за действие, которое направлено на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительных работ или штрафа.

Как выяснила газета Kurzemes Vārds, Гирс на данный момент проживает в Великобритании, где работает юристом.

Комментарии 6
Патриот 3 часа назад
Правительство с ПБ сняла строгий ошейник и приказала ФАС!
6
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Алельфина1 час назад
Тут вот недавно одна бабка сказала!
Бывшая дикторша. Аж Кирштейн охренел.
Так вот сказанное Гирсом по сравнению со старой грымзой - просто лепет детский.
4
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Ха ха ха3 часа назад
Вот так всегда. Фашиствующие ватники всегда лают на прогнившие западные ценности, такие как права человека, с ненавистью накидываются на "либерастов", но как только до них дотягивается рука правосудия, они сразу - "Шурик, да это же ненаш метод. Где гуианизм?". Этот тоже, не в Лугандонию сматался, а в Великобританию. К лживым, подлым и развратным англосаксам!
26
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