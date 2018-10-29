Суд рассмотрит дело обвиняемого в разжигании межнациональной розни Гирса (6)
Общество | 29 октября 2018 года, 11:08
29 ноября Курземский районный суд в Лиепае рассмотрит уголовное дело о разжигании межнациональной розни, по которому обвиняется лидер организации "Русская заря" Илларион Гирс, сообщила помощник председателя суда Велга Лука.
Уголовное дело связано с опубликованной в ноябре 2014 года статьей на портале illarion.lv .
Гирс обвиняется по второй части 78 статьи Уголовного закона за действие, которое направлено на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.
За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительных работ или штрафа.
Как выяснила газета Kurzemes Vārds, Гирс на данный момент проживает в Великобритании, где работает юристом.
Бывшая дикторша. Аж Кирштейн охренел.
Так вот сказанное Гирсом по сравнению со старой грымзой - просто лепет детский.