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29 ноября Курземский районный суд в Лиепае рассмотрит уголовное дело о разжигании межнациональной розни, по которому обвиняется лидер организации "Русская заря" Илларион Гирс, сообщила помощник председателя суда Велга Лука.

Уголовное дело связано с опубликованной в ноябре 2014 года статьей на портале illarion.lv .

Гирс обвиняется по второй части 78 статьи Уголовного закона за действие, которое направлено на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительных работ или штрафа.

Как выяснила газета Kurzemes Vārds, Гирс на данный момент проживает в Великобритании, где работает юристом.