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Включенная в санкционные списки ЕС и США за проектирование Крымского моста фирма участвует в разработке путепровода в Риге. За нарушение режима санкций может грозить уголовная ответственность, но Департамент сообщений Рижской думы считает, что сотрудничество с предприятием нужно продолжать, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Два года назад, когда проектировка и строительство Крымского моста набирали обороты, Министерство финансов США установило санкции против предприятий, которые проектировали и строили мост. Среди них были и проектировщики из фирмы "Гиспостроймост".

Как сообщает передача, "Гиспостроймост" с Латвией связано с начала 2000 года, это также указано на сайте компании. Предприятие участвовало в проектировке Южного моста и первом этапе ремонтных работ Островного моста.

Включение в санкционные списки не является преградой тому, чтобы Рижская дума продолжала сотрудничество с фирмой, которая проектировала Крымский мост. Это предприятие сейчас принимает участие в разработке нового путепровода в Риге. Ответственный за работы Департамент сообщений столичной думы не считает, что работы нужно прекратить.

В июле этого года Евросоюз опубликовал список фирм, с которыми сотрудничать из-за Крымского сотрудничать запрещено. Среди них и "Гипростроймост".

В Латвии "Гипростроймост" создал дочернее предприятие, информирует de "Ничего личного". В офисе на улице Сколас их представителей журналистам застать не удалось — три года назад они съехали. У единственной контактной персоны в Латвии телефон отключен.

Однако включенное в санкционные списки предприятие деятельность в Риге продолжает. Несколько лет назад Департамент сообщений Рижской думы начал поиски проектировщиков нового длиной почти три километра путепровода, который соединял бы части восточной магистрали — улицу Педруяс и Густава Земгала гатве. В конкурсе приняла участие фирма G. B. V. В ее составе два предприятия из Латвии и "Гипростроймост", отмечает TV3.

Директор Латвийской фирмы Vektors T подтвердил журналистам, что работа с коллегами из России продолжается до сих пор. Об их участии в строительстве Крымского моста он знает, но это не считает это преградой для сотрудничества. Службы безопасности или кто-то другой о возможных рисках не предупреждали. Банковские перечисления так же проводятся без задержек.

Председатель Рижской думы не смог предоставить какого-либо четкого ответа на вопрос о том, правильно ли думе сотрудничать с проектировщиками Крымского моста. В свою очередь руководитель Департамента сообщений полагает, что санкции их никоим образом не касаются. Договор был заключен еще до введения запрета. И закон на стороне самоуправления.

Телеканал сообщает, что Министерство иностранных дел (МИД) думает иначе. Если кто-то в Латвии продолжает сотрудничать с предприятиями, включенными в санкционные списки, ему грозит уголовная ответственность. МИД летом уже информировал самоуправления, Объединение самоуправлений и Ассоциацию крупных городов о том, как действовать после введения Европейских санкций.

Кроме того, компания из России на своей домашней странице указала, что принимает участие еще в одном проектировании — путепровода на Саркандаугаве возле улиц Слиежу и Твайка и проспектом Виестура. В Рижской думе заявляют, что "Гипростроймост" на этом участке не работает.