Общество |

В понедельник утром во многих районах страны температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, что привело к обледенению дорог. Кроме того, ожидается туман и ухудшение видимости, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как отмечают в Latvijas Valsts ceļi, "черный лед" часто незаметен, он может очень стремительно образоваться на дорогах возле мостов, путепроводов, вдоль лесов и вблизи водоемов.

Водителей призывают соблюдать осторожность, держать дистанцию и выбирать соответствующую метеорологическим условиям скорость.

Добавим, в понедельник утром температура воздуха в Латвии составляла 0..-3 градуса, лишь местами в Курземе и Даугавпилсском крае столбики термометров не опустились ниже нулевой отметки, свидетельствуют данные с метеорологических станций.

Днем температура воздуха составит 0..+5 градусов, будет дуть холодный восточный, северо-восточный ветер в порывах до 11-16 метров в секунду.

Небо будет пасмурным, в Латгале возможен небольшой снег и дождь. Дороги местами могут быть скользкими.

В Риге в понедельник не ожидается осадков, ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит до +3 градусов.

Фото из Flickr/Rick Drew