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Сборная Латвии по сидячему волейболу, которой не хватало средств для поездки команды на международный турнир в Москву, стала победителем международных соревнований. Об этом сборная сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

"Золото у сборной Латвии по волейболу сидя. На международном турнире, который проходил в эти выходные 27-28 октября, в Москве, команда одержала победу! Ребята показали слаженную и качественную игру. Это один из лучших результатов этого года у нашей команды. Мы получили незаменимый игровой опыт, а также удалось отработать тактические и технические игровые элементы. Мы еще раз хотим сердечно поблагодарить всех кто поддержал нас финансово, и словами. Нам вместе удалось это сделать! Огромное вам Спасибо!" - написали они.

Напомним, две недели назад спортсменам не хватало 275 евро на билеты. Благодаря поддержке неравнодушных людей сумма была собрана за несколько дней.

Добавим, нападающий латвийской команды по сидячему волейболу Александр Ронис был гостем программы DAVAJ на радио Baltkom.