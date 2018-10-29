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С 1 ноября на улицах Риги вновь будут применяться блокираторы автомобильных колес, такое постановление еще в мае 2018 года приняла столичная дума. Цель поправок — побудить население платить штраф, который применяются в случаях неуплаты за использование автостоянок в столице. Во вторник на пресс-конференции Рижская дума проинформирует водителей о возвращении новых правил, которые будет осуществлять муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

Поправки к правилам самоуправления об использовании платных автостоянок предусматривают, что блокировка может использоваться только в третий раз после того, как нарушитель не рассчитался за использование автостоянки.

После второго нарушения автовладельцу будет высылаться предупреждение на четырех языках о том, что его автомобиль в следующий раз может быть заблокирован.

В свою очередь, к автомобилям с иностранными номерами блокировка будет применяться уже с первого раза.

Оплату штрафа нарушитель сможет произвести только в электронном виде - либо зайдя в ближайший банк, либо через приложение на телефоне. Блокиратор будет сниматься только после уплаты штрафа.

Фото:mtv.fi