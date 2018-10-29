Общество |

5 ноября в 17.00 в Центре моды и развлечений Riga Plaza открывается выставка фотохудожницы Анны Джибути "Старые сказки на новый лад". На 12-ти полотнах запечатлены современные дети в сказочном мире. Каждое полотно олицетворяет один из 12-ти месяцев года. Почти все детки на картинах особенные: с синдромом Дауна, аутисты и дети с различными генетическими отклонениями.

"Но несмотря на свои диагнозы они прекрасно позировали и смогли передать таинственность сказочного мира, куда их поместила художница. Они талантливы, эти особенные дети. Они и прекрасные актеры, и красивые модели. Цель выставки - обратить внимание общества на то, что особенные дети ничем ни отличаются от обычных детей. Они так же верят в сказки, у них есть мечты и они нужны нам. Они делают мир и нас добрее, учат нас сопереживать чужой беде", - рассказывает мастер.

Анна готовила эту выставку в течении полугода. И она у нее получилась великолепно. Выставку поддерживают Детский центр Святой Софии, благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь", новостные порталы Mixnews и DELFI, TOP радио, LTV7. Выставка работает до 26 ноября.

Фото из Flickr/Dāvis Kļaviņš