Латгале занесло снегом, увеличились риски ДТП на дорогах (2)

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Общество | 29 октября 2018 года, 14:50

Латвию с юго-востока достигла зона осадков, в Латгале, Замгале, а также на юге Видземе выпал снег. В Латгале образовался снежный покров высотой 2-5 см, который в течение ночи растает, сообщает Meteo.lv.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi и пользователи соцсетей, снег ухудшил видимость и увеличил риски возникновения ДТП.

Напомним, по сообщениям синоптиков, после прохладного и холодного начала недели в Латвии ожидается существенное повышение температуры воздуха.

Во вторник местами еще пройдут дожди, на северо-востоке - снег, но уже в среду в западных и центральных регионах страны температура воздуха повысится до +12..+15 градусов.

Теплая погода сохранится и в начале ноября. Температура воздуха днем будет выше +10 градусов, а ночью не опустится ниже нуля. Ожидается, что количество осадков будет меньше нормы, а солнечных дней будет больше, чем обычно в ноябре.

Синоптики прогнозируют новые рекорды тепла, и первые ожидаются уже в среду, 31 октября. Прежний рекорд для этого дня был зарегистрирован в 1984 году - +15,1 градуса.

Комментарии 2
Чухонь41 минуту назад
Латгалия звучит красивее,чем Латгале.
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Крыса3 часа назад
Радость, первый снег)))
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