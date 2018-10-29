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Латвию с юго-востока достигла зона осадков, в Латгале, Замгале, а также на юге Видземе выпал снег. В Латгале образовался снежный покров высотой 2-5 см, который в течение ночи растает, сообщает Meteo.lv.

No dienvidaustrumiem Latviju ir sasniegusi nokrišņu zona, Latgalē, Zemgalē un arī Vidzemes dienvidos snieg #sniegs - Latgalē izveidosies 2-5 cm bieza sniega sega, kas nakts laikā kusīs. pic.twitter.com/bjpEXKc3Sk — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 29 октября 2018 г.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi и пользователи соцсетей, снег ухудшил видимость и увеличил риски возникновения ДТП.

Pirmdien Latgalē un Sēlijā snieg, daudzviet veidojas neliela sniega sega. Vietām, kur snieg spēcīgāk, ceļi apsnieg un apledo. Snigšana arī pasliktina redzamību. Sniegs vērojams arī @LVceli kamerās. pic.twitter.com/IBnCaR0WMy — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 29 октября 2018 г.

Напомним, по сообщениям синоптиков, после прохладного и холодного начала недели в Латвии ожидается существенное повышение температуры воздуха.

Во вторник местами еще пройдут дожди, на северо-востоке - снег, но уже в среду в западных и центральных регионах страны температура воздуха повысится до +12..+15 градусов.

Теплая погода сохранится и в начале ноября. Температура воздуха днем будет выше +10 градусов, а ночью не опустится ниже нуля. Ожидается, что количество осадков будет меньше нормы, а солнечных дней будет больше, чем обычно в ноябре.

Синоптики прогнозируют новые рекорды тепла, и первые ожидаются уже в среду, 31 октября. Прежний рекорд для этого дня был зарегистрирован в 1984 году - +15,1 градуса.