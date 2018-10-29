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Нехватка работников в Латвии тормозит оптимизм предпринимателей, заявила руководитель по корпоративной коммуникации банка Citadele Иева Праулиня со ссылкой на данные последнего исследования Citadele Index.

Несмотря на стремительный экономический рост, настроение латвийских предпринимателей остается осторожно-оптимистичным, а оценка доступности рабочей силы от квартала к кварталу ухудшается, отметила она.

По данным исследования, настроение латвийских предпринимателей все еще остается осторожно-оптимистичным и достигает 51,3 пункта индекса.

Наибольший оптимизм среди отраслей наблюдается в строительстве (53,8 пункта) и производстве (53,6 пункта). В свою очередь, общее настроение предпринимателей ухудшает сфера услуг, где значение индекса снизилось с 51,2 до 50,2 пункта. Самое негативное настроение среди отраслей сферы услуг наблюдается в отрасли транспорта и складского хранения, где одновременно зафиксирована значительная нехватка работников. Немного оптимистичнее настроены предприниматели, работающие в торговле - индекс их настроения составляет 51 пункт.

После квартального перерыва предприниматели снова положительно оценивают нынешнюю ситуацию - индекс оценки настоящего поднялся с 48,5 до 50 пунктов. Несмотря на снижение индекса оценки будущего с 54,4 до 52,6 пункта, будущая оценка тоже характеризуется как осторожно-оптимистичная.

Исследование Citadele Index свидетельствует о том, что предприниматели из квартала в квартал все негативнее оценивают доступность необходимой рабочей силы и налоговые ставки.

"На общем положительном фоне экономического роста оптимизм предпринимателей тормозят нехватка рабочей силы и растущие зарплаты вместе с налогами на рабочую силу, которые признаны самыми высокими в странах Балтии. Дефицит работников с каждым кварталом становится все заметнее. В настоящий момент уже почти половина или каждый второй предприниматель признает, что в течение последнего года он сталкивался с трудностями в обеспечении предприятия необходимой рабочей силой", - говорит экономист банка "Citadele" Мартиньш Аболиньш.

После введения в действие заявленных налоговых реформ в начале прошлого года оценка предпринимателями налоговых ставок улучшилась. К сожалению, после этого она снова ухудшилась. Несмотря на то, что в целом экономика растет быстро, предприниматели осторожны, поскольку до сих пор нет ясного видения будущего, позволяющего решить вопрос нехватки рабочей силы или налогов на рабочую силу на государственном уровне.

Настроение экспортирующих предпринимателей улучшилось, местных - ухудшилось. Настроение руководителей экспортирующих предприятий улучшилось после падения в начале года и достигло 53,7 пункта индекса, но в то же время немного ухудшилось настроение руководителей предприятий, работающих на местном рынке – индекс упал с 51 до 50,4.

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