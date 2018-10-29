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С учетом объема проделанной работы Рижская дума не рассматривает возможность расторжения договора о сотрудничестве с включенным в санкционные списки Евросоюза и США предприятием "Гипростроймост", сообщила представитель думского департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

В июне 2018 года, после того как Сейм принял поправки к закону о международных и национальных санкциях Латвии, департамента получил от Министерства иностранных дел (МИД) Латвии письмо с указанием на то, что запрет сотрудничать с включенными в санкционные списки предприятиями не будет распространяться на закупки, начатые или объявленные до принятия закона. Это же департаменту подтвердили и в Бюро по надзору за закупками.

Договор о сотрудничестве с компанией G.B.V, в которую входит также "Гипростроймост", департамент сообщения заключил в 2016 году, то есть до включения предприятия в санкционные списки.

Договор касается проектирования участка Восточной магистрали от улицы Иерикю до улицы Виеталвас и авторского надзора. Это единственный действующий договор между самоуправлением и "Гипростроймостом".

В связи с этим департамент сообщения просит МИД отозвать высказанное в телепередаче "Ничего личного" мнение о том, что если департамент продолжит сотрудничать с включенным в санкционные списки предприятием, это чревато уголовной ответственностью.

Проектирование данного проекта практически завершилось, согласно договору, "Гипростроймосту" осталось выполнить всего 3,8% общего договорного объема работ, отметила Ахуна-Озола. Это один из софинансируемых ЕС проектов, который должен быть выполнен до конца 2020 года, добавила она.

Напомним, в передаче "Ничего личного" телеканала TV3 прозвучало мнение МИД о том, что Рижская дума нарушает режим санкций ЕС и США, сотрудничая с включенной в санкционные списки за проектирование Крымского моста фирмой "Гипростроймост". Ведомство утверждает, что за это может грозить уголовная ответственность. Департамент сообщений Рижской думы с этим не согласен.