Соцсети: в Вентспилсе вдоль железной дороги гулял конь (6)

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Общество | 29 октября 2018 года, 18:56

В понедельник, 29 октября, в Вентспилсе и в Пиньки очевидцы заметили, как по улицам без хозяев гуляют лошади, которые, вероятно, сбежали из скотопригонного двора. Об этом пишет Skaties.lv .

Очевидцы делились снимками и видеозаписями в соцсетях Facebook и Twitter. Жительница Вентспилса Елена опубликовала на своей странице видео и фотографию, на которых запечатлен черный конь, стоящий у железнодорожных путей. Животное также ходило по рельсам, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность железнодорожного движения.

Портал отмечает, что полицейские тут же начали поиски хозяина лошади, связавшись с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), сотрудники которой обзвонили нескольких владельцев коней. Стражам порядка удалось найти хозяина животного, который пояснил, что его питомец действительно пропал утром. Хозяин приехал в указанное место, оседлал коня и они отправились домой.

Между тем в Пиньки по проезжей части улицы Юрмалас шли две лошади, которых заметили очевидцы и сняли происходящее на видео. На данный момент неизвестно, как закончилась прогулка двух парнокопытных.

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Šodien Piņķos!

Публикация от Sadursme (@dtp_latvia)

Фото: facebook.com/Елена Стадник

Комментарии 6
В Вентспилсе вдоль железной дороги гулял конь3 часа назад
и звали его Саня
1
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2 часа назад
По твоей гостеприимной жопе скучает весь район.
1
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Patriot3 часа назад
Tà ir svarìga un nozìmìga zina?
2
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