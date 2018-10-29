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Во вторник, 30 октября, ночью и днем в Латвии будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер - его скорость в порывах иногда будет достигать 13-18 метров в секунду. На мысе Колка скорость ветра составит 23 метра в секунду, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит -1..+4 градусов, днем воздух прогреется от +2 градусов на северо-востоке страны до +12 градусов под Лиепаей.

Ночью во многих регионах страны возможны небольшие осадки, днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью и с утра - главным образом в Латгале и Видземе - возможно обледенение. В течение дня на западе Курземе будет солнечно, в других районах ожидается облачная погода.

В Риге во вторник также будет облачно, периодически возможен небольшой дождь. Температура воздуха постепенно повысится и к вечеру достигнет +8 градусов. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

Фото: flickr.com/Alvis Misjuns