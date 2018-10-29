Rīgas namu pārvaldnieks: проблемы с отоплением констатированы в 41 доме (20)

фото

Общество | 29 октября 2018 года, 19:51

В 41 здании из находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) системы отопления все еще полноценно не действуют, сообщил представитель RNP Крист Лейшкалнс.

Отопление к этим домам подключено, но действует не полноценно и не в полностью автоматизированном режиме, указал он. По словам Лейшкалнса, работы в этих домах планируется закончить в ближайшие дни.

Председатель RNP Айвар Гонтарев принес клиентам извинения за доставленные неудобства. Так как тепло большой части домов было поставлено в меньшем объеме, счета за него тоже будут меньше, чем обычно, добавил он.

Как сообщалось ранее, нынешней осенью в начале отопительного сезона у Siltumserviss Rīga возникли проблемы с обслуживанием домов, находящихся в управлении RNP.

За неспособность своевременно обеспечить подключение домов к отоплению Рижская дума может оштрафовать Siltumserviss Rīga на 500 тыс. евро. RNP управляет 4200 зданиями, обеспечивая услуги почти 170 тыс. клиентов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 20
Смешно читать 1 час назад
ваше высокомерное ФИ , товарищи из " высшего общества" . А когда ездите помогатьсвоим на хутор , то одежда на уровне смокинга ? или хутор -это не про вас ? Ну-ну , кто бы сомневался .
2
Ответить
Наш дом 2 часа назад
делает свои накопления и делает кап. ремонты сам , мне кажется такой принцип обслуживания домов в основном и существует.

Ответить
da2 часа назад
старпёр, вспомни былые времена когда ты в ватнике ходил
2
Ответить