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В 41 здании из находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) системы отопления все еще полноценно не действуют, сообщил представитель RNP Крист Лейшкалнс.

Отопление к этим домам подключено, но действует не полноценно и не в полностью автоматизированном режиме, указал он. По словам Лейшкалнса, работы в этих домах планируется закончить в ближайшие дни.

Председатель RNP Айвар Гонтарев принес клиентам извинения за доставленные неудобства. Так как тепло большой части домов было поставлено в меньшем объеме, счета за него тоже будут меньше, чем обычно, добавил он.

Как сообщалось ранее, нынешней осенью в начале отопительного сезона у Siltumserviss Rīga возникли проблемы с обслуживанием домов, находящихся в управлении RNP.

За неспособность своевременно обеспечить подключение домов к отоплению Рижская дума может оштрафовать Siltumserviss Rīga на 500 тыс. евро. RNP управляет 4200 зданиями, обеспечивая услуги почти 170 тыс. клиентов.

Фото: pixabay.com