Премьер: за повышение зарплат медработников отвечать будет новый Кабмин (8)
За увеличение зарплат медицинским работникам в следующем году ответственно уже новое правительство, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.
С его точки зрения, опасения о том, что в следующем году зарплаты медиков повышены не будут, связаны со "странным недоразумением".
В трехлетний бюджет включена оговорка о том, что повышение зарплат медработников является вопросом бюджета будущего года, отметил премьер.
По словам Кучинскиса, чтобы решить этот вопрос, принятие бюджета не нужно затягивать.
Он добавил, что у действующего министра Анды Чакши и Минздрава есть наработки, но решение вопроса зависит от приоритетов нового правительства.
"Если правительство сочтет это приоритетом, все получится. Однако уходящее правительство уже ничего не может решать по бюджету следующего года, закон нам этого не позволяет", - отметил премьер.
Он также подчеркнул, что для повышения зарплат медработников нужны поправки к закону о бюджете, которые подготовит еще действующее правительство.
На вопрос, означает ли это, что зарплаты медиков могут и не быть повышены, Кучинскис ответил, что, если бы он продолжил возглавлять правительство, это было бы приоритетом.
"Посмотрите, кто только чего не обещал. Пришло время выполнять обещания", - заявил премьер.
Как сообщил летом этого года председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, медикам до 2021 года ежегодно планируется повышать зарплаты медикам на 20%.
Фото: flickr.com/Finnish Government
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2018. gadam
1. pants. Apstiprināt valsts budžetu 2018. gadam ieņēmumos 8 753 146 235 euro apmērā....
2. pants. Apstiprināt valsts budžetu 2018. gadam izdevumos 8 954 188 268 euro apmērā.....
За 9 месяцев ПРОФИЦИТ (превышение доходов над расходами) бюджета 2018 года - 691,3 млн евро. И вы хотите сказать что нет денег ???
Доходы бюджета за девять месяцев 2018 года достигли 8,18 млрд евро.То есть, даже при самом плохом раскладе, до конца года будут ещё доходы в 1,5 млрд евро. Что за год составит 9,6-9,7 млрд евро, при ПЛАНОВЫХ расходах в 8 954 188 268 евро.То есть профицит как минимум в 600 млн евро сохранится, а может и увеличится. А 70 млн для врачей нет.
КУДА БАБКИ ДЕВАЕТЕ......(далее непереводимая игра слов)???