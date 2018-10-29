Общество |

За увеличение зарплат медицинским работникам в следующем году ответственно уже новое правительство, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

С его точки зрения, опасения о том, что в следующем году зарплаты медиков повышены не будут, связаны со "странным недоразумением".

В трехлетний бюджет включена оговорка о том, что повышение зарплат медработников является вопросом бюджета будущего года, отметил премьер.

По словам Кучинскиса, чтобы решить этот вопрос, принятие бюджета не нужно затягивать.

Он добавил, что у действующего министра Анды Чакши и Минздрава есть наработки, но решение вопроса зависит от приоритетов нового правительства.

"Если правительство сочтет это приоритетом, все получится. Однако уходящее правительство уже ничего не может решать по бюджету следующего года, закон нам этого не позволяет", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что для повышения зарплат медработников нужны поправки к закону о бюджете, которые подготовит еще действующее правительство.

На вопрос, означает ли это, что зарплаты медиков могут и не быть повышены, Кучинскис ответил, что, если бы он продолжил возглавлять правительство, это было бы приоритетом.

"Посмотрите, кто только чего не обещал. Пришло время выполнять обещания", - заявил премьер.

Как сообщил летом этого года председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, медикам до 2021 года ежегодно планируется повышать зарплаты медикам на 20%.

Фото: flickr.com/Finnish Government