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В 150 учебных учреждениях в Латвии начата инициатива по сокращению использования пластмассы - молодежи с помощью различных примеров рассказывают о загрязнении, которое наносят миру пластиковые отходы. Об этом сообщает телеканал LNT, пишет Skaties.lv .

Как отмечает LNT, добиться сокращения такого типа отходов можно путем изменения своих покупательских привычек.

Уже в течение нескольких лет летом представители Фонда образования в области окружающей среды отправляются в экспедицию вдоль морского побережья в целях мониторинга мест купания и сбору отходов. Как сообщает телеканал, в этом году было собрано 750 мешков с пластмассовыми отходами. Это значит, что на каждый километр моря приходится полтора таких мешка.

По этой причине 150 учебных заведений Латвии, которые объединились в программе "Экошкол", в течение всей недели будут мотивировать молодежь изменить свои и родительские привычки.

"Есть несколько примеров того, что инициатива действует. Например, я ежедневно ношу с собой тканевый мешок и многоразовую бутылку и молодые люди за мной повторяют. Если хоть кто-то начинают делать это, остальные тоже повторяют за ним", - рассказала координатор экошколы Солвейга Котане-Дауксте.

Как подчеркивает телеканал, для разложения пластмассе необходимо по крайней мере полвека. Координатор программы Экошкол в Латвии Даниэль Трукшанс отметил, что смена привычек не происходит быстро, но важно раньше ее начать и начать ее с мелочей.

"В одной школе обустроят посудный шкаф, куда можно будет нести посуду, чтобы не покупать одноразовую. Некоторые маленькие, практические примеры, как можно сократить потребление пластмассы", - рассказал он.

LNT напоминает, что ограничение использования пластмассы в последнее время начало набирать обороты в мировом масштабе. Например, Евросоюз планирует запретить использование одноразовых пластмассовых изделий через три года.

Фото: pixabay.com