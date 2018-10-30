Можно ли разбогатеть честно? Жители Латвии так не считают (7)

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Общество | 30 октября 2018 года, 10:51

Большинство жителей считает, что честным путем в Латвии разбогатеть невозможно, показал опрос, проведенный в июле агентством социологических исследований SKDS.

На просьбу ответить, можно ли, на ваш взгляд, в Латвии стать богатым честным путем, 68% опрошенных ответили отрицательно: 36% - полностью, еще 32% - скорее не согласны с этим утверждением.

24% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.

По сравнению с прошлогодним опросом удельный вес респондентов, считающих, что честным путем разбогатеть в Латвии невозможно, сократился на 3 процентных пункта. Больше всего таких респондентов было в 2000 году - 78%.

Комментарии 7
Домовой2 часа назад
Разбогатеть? А это СКОЛЬКО? Каждый опрошенный даст СВОЙ ответ и СВОЁ понимание богатства. Так что вопрос поставлен некорректно. А если брать чисто в денежном эквиваленте, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ честно - разбогатеть можно, практически - нет, особенно если ты не клановый и не дербанишь безнаказанно бюджет государства и налоги налогоплательщиков.
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Алекс1 час назад
Спросите у бывших премьеров Латвии...сколько их было, они же менялись как перчатки, около 20-ти в общем.
И вам станет понятен ответ на ваш вопрос.
А рядом с ними все, кто выигрывал тендеры на строительство, на закупку авто и прочих нужных вещей для того же правительства.
Все они стали богатыми и Очень богатыми!
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Патриот 2 часа назад
Конечно можно если, стать депутатом!
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