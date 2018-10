Общество |

Латвия занимает одну из лидирующих позиций в списке европейских стран с самой низкой продолжительностью жизни. Это следует из обнародованного в Швейцарии документа статистической службы Европейского союза (ЕС) Eurostat.

Согласно данным, наименьшая продолжительность жизни в Европе зафиксирована в Латвии, Литве и Болгарии — здесь в среднем живут 74,9 лет.

Лидирует среди европейских стран с самой большой продолжительностью жизни Швейцария.

Как передает информационная служба SWI, средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83,7 лет.

На втором месте находится Испания с результатом в 83,5 лет, а замыкает тройку лидеров Италия со средней продолжительностью жизни в районе 83,4 лет.

Франция, Люксембург и Кипр (по 82,7 лет) занимают соответственно четвертое, пятое и шестое места.

Исследование показало, что чем восточнее регион Европы, тем короче там жизнь. Так, например, продолжительность жизни в болгарском Северо-западном регионе (Северозападен регион) в среднем на 11,9 лет ниже перспектив прожить в Мадриде, находясь на уровне только в 73,3 года.

