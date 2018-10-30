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Во вторник в Латвии сохранится юго-восточный ветер, который в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду, на Колке - 22 метра в секунду, прогнозируют синоптики.

Как пишет Diena, небо будет пасмурным, проблески солнца возможны только на западе Курземе. Местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха составит от +2..+3 градусов на северо-востоке до +11..+13 градусов на юго-западе Курземе.

В Риге сегодня пасмурно, порывы ветра составят до 16 метров в секунду, осадки маловероятны. Температура воздуха - около +7 градусов.