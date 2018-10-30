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Для зачисления в секретный отдел Госполиции — антитеррористическое подразделение "Омега" — необязательно быть мастером спорта. Об этом в программе "Утренняя панорама" на LTV сказал сотрудник спецназа, который во время интервью был в маске и не раскрыл свое имя.

По его словам, физическая подготовка имеет значение, но это не является главным фактором. Важнее - психологическая устойчивость, которой сотрудник подразделения должен обладать обязательно. Например, надо уметь применить логическое мышление в стрессовой ситуации. Важны также внимание, дисциплина, кратковременная и долговременная память.

Кроме этого потенциальные бойцы "Омега" должны быть мотивированы. Представитель подразделения отметил, что обязательно и наличие высшего образование первого уровня, так как все бойцы являются офицерами.

"Попасть к нам не так трудно, как представляется", — сказал он.

Между тем заместитель начальника главного управления уголовного розыска Госполиции Рейнис Знотиньш подчеркнул, что в последние годы вложено много средств в развитие антитеррористического подразделения "Омега". Он подчеркнул, что материально-технически спецназ обеспечен очень хорошо и фактически не отстает от самых лучших европейских спецслужб.

Как сказал Знотиньш, среди претендентов в "Омегу" есть и женщины. Он отметил, что кандидатам — независимо от пола — надо выполнять одинаковые нормативы, чтобы попасть в ряды латвийского спецназа. По словам представителя Госполиции, главным для попадания в "Омегу" являются сила воли и нормальная физическая подготовка.

Главная задача секретного отдела Латвийской полиции — антитеррористического подразделения "Омега" — предотвращение террористических актов. В повседневной работе спецназ выполняет и другие задания, связанные с повышенной опасностью — освобождение заложников, задержание особо опасных преступников, поиск и нейтрализация взрывчатых веществ, ведение переговоров с лицами, которые оказались в кризисной ситуации и т.д.

Фото из Flickr/Doc Coco