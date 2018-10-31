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Глава Министерства здравоохранения Анда Чакша должна уйти в отставку, так как ее обещание о сокращении очередей к специалистам не выполняется. Об этом, как пишет NRA, написал на портале жалоб Sudzibas.lv являющийся инвалидом и страдающий от онкологии мужчина.

"Где обещания Чакши, что очередей не будет? Как инвалид с онкологическим заболеванием может пройти ультрасонографическую проверку, если записаться в очередь на обследование в Кулдиге можно только на декабрь 2019 года? Где остались обещания Чакши, что длинных очередей не будет? Неужели на самом деле на 15-минутную проверку нужно выстаивать многомесячные очереди? Почему эту же самую аппаратуру, приобретенную государством, врачи используют в частной практике за плату и искусственно создают платную очередь", - пишет возмущенный Рудольф.

По его мнению, Чакша должна покинуть свой пост, так как она не справилась со своими обязанностями.

"Не пора ли Чакше в отставку с поста главы Минздрава, так как если не можешь поднять, то и не сможешь нести и нечего мучатся, если нет сил провести достойную реформу. Также не работает e-здоровье, не могу посмотреть ни выписанные рецепты, ни войти в историю болезни", - поясняет больной.

Напомним, в апреле 2018 года Чакша рапортовала, что в результате реформы в здравоохранении очереди к специалистам уменьшились в среднем на 42%, но местами они еще очень большие.

Самые большие очереди на обследования уменьшились на 33%, очереди на услуги дневных стационаров — на 68%. При этом очереди там остаются самыми долгими — на отдельные услуги время ожидания составляет более 500 дней.

По мнению министра, достигнутый результат свидетельствует, что реформа идет в верном направлении.

Источник: sudzibas.lv