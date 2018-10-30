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Жители Латвии пренебрегают мерами кибербезопасности. Например, 76% из них признается, что меняет пароли реже, чем раз в три месяца. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный исследовательским центром SKDS по заказу Ассоциации альтернативных финансовых услуг.

Согласно результатам, 35% людей готовы открывать электронные письма от незнакомых отправителей, 46% используют одинаковые пароли (в том числе и для интернет-банка), 43% записывают их на листочках или сохраняет в телефоне, и 16% — готовы поделиться с друзьями паролями и пин-кодами. Большая часть населения — 59% — не обновляет или редко обновляет антивирус.

Глава ассоциации Альтернативных финансовых услуг Гинтс Аболтиньш жалуется на беспечность людей: за последние годы вырос уровень интернет-мошенничества, а люди принимают все меньше мер защиты. Если в 2017 году о смене пароля хотя бы раз в три месяца думало 28% жителей, то в этом — 24%.

Исследование проходило в октябре 2018 года в рамках месяца кибербезопасности.

Фото из Flickr/ChatWithMatt.com