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Объединение родителей и медиа "Мамин клуб" 24 ноября 2018 года организует второй по счету Конгресс мамочек - бесплатное образовательно-развлекательное мероприятие для будущих родителей и молодых семей. Обширная программа соберет порядка 2 000 семей, которые встретятся с ведущими экспертами в области материнства и ухода за детьми. Мероприятие продлится в течение всего дня в Юрмале, в отеле Semarah Hotel Lielupe.

На этот раз Конгресс мамочек Столетия посвящен малышам будущего - как вырастить и воспитать счастливую и здоровую личность? В программе Конгресса лекции, выступления, консультации доул, акушерок, гинекологов, педиатров и других экспертов в области здоровья. Будущие мамы смогут пройти бесплатную диагностику у специалистов Semarah Hotel Lielupe MFD Veselības grupa , а деток ждёт развлекательная программа с творческими мастер-классами и шоу мыльных пузырей.

Конгресс мамочек пройдет в гостинице Semarah Hotel Lielupe, которая уже второй год поддерживает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и повышение информированности молодых семей, проводимых совместно с Маминым клубом. С Конгресса мамочек Столетия будет проводиться видеотрансляция и происходящее смогут видеть мамы со всей Латвии.

Параллельно с лекциями и консультациями в течении Конгресса участники смогут познакомиться с новинками в ассортименте товаров для мам и малышей, услугами и деятельностью негосударственных организаций.

"Особенно приглашаем на Конгресс Столетия будущих родителей, которые пока лишь планируют пополнение в семье, ведь основа здоровья малыша закладывается ещё до его зачатия. Чтоб вырастить счастливого и здорового ребёнка, нам - родителям, нужно быть образованными и готовыми окружить его заботой и любовью. Поэтому на Конгрессе мамочек Столетия мы будем говорить о здоровой беременности, о родах с уважением, о новейших методах в уходе за ребенком, о детской психологии и гармоничных отношениях в семье", - говорит руководитель Маминого клуба в странах Балтии Сандия Салака.

В этот раз на Конгрессе ожидается более чем 50 различных активностей и выступление 35 лекторов и специалистов. Прошлогоднее мероприятие собрало порядка 2 500 родителей и его открыла министр Здоровья Анда Чакша. Вход на мероприятие бесплатный.

Больше информации о мероприятии можно получить на Facebook.