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В среду в Латвии температура воздуха поднимется до +15 градусов и будут побиты рекорды тепла для 31 октября, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром во многих местах, а в первой половине дня уже только на востоке страны ожидаются дождь и дымка. В западных и центральных районах - временами с прояснениями.

Ночью скорость юго-восточного ветра в порывах будет достигать 10-15 м/сек, днем она уменьшится, только на западе Курземского побережья ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью в порывах до 15 м/сек.

Температура воздуха ночью и днем постепенно повысится до +12..+15 градусов, на востоке Латвии - до +9..+11 градусов.

В Риге воздух утром прогреется до +10 градусов, в середине дня - до +14..+15 градусов. Ночью временами возможен дождь, днем небо прояснится, ветер постепенно ослабеет и сменит направление на южное.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд тепла для 31 октября составляет +14,2 градуса в Риге и +15,1 градуса в Латвии. Такая теплая погода в этот день была в 1984 году.

Фото: pixabay.com