В Латвии ограничат усыновление детей из приемных семей за границу (1)
Правительство во вторник, 30 октября решило ограничить усыновление воспитывающихся в приемных семьях детей за границу, разрешив его только в тех случаях, если усыновитель является родственником усыновляемого ребенка.
Сейчас иностранные усыновители могут усыновить также ребенка, который находится в приемной семье, если в Латвии невозможно обеспечить ему должное воспитание и уход в семье.
Как и прежде, иностранцы смогут усыновлять детей своих супругов, детей из семей опекунов, если они являются их родственниками, детей, находящихся в учреждениях опеки, если в Латвии обеспечить им должное воспитание и уход в семье невозможно.
По этим вопросам на заседании правительства разгорелись острые дискуссии.
Министр благосостояния Янис Рейрс подчеркнул, что усыновление за границу продолжится, а цель разработанного Министерством благосостояния нормативного регулирования - способствовать усыновлению детей из учреждений опеки, а не из приемных семей.
В этом году усыновители усыновили из учреждений опеки 17, а из приемных семей - почти 30 детей. Жители Латвии в этом году усыновили не менее 40 детей.
Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что Латвия - одна из немногих стран ЕС, которые еще позволяют усыновлять за границу детей из приемных семей.
По данным Минблага сейчас в регистре адопции числятся 1286 детей, для 875 из них ищут усыновителей.
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Пару дней назад сообщили о новых примерах жертв толерантного воспитания . В Финляндии в детсаду проводили опрос у детей , кто кем себя видит ( в смысле : не белочкой или лисичкой) , и тех детей , которые отказались видеть себя по-другому, изъяли из семей и передали на перевоспитание в другие семьи . Это такая человеческая трагедия , что наверно только финны - люди без эмоций , могут спокойно на это смотреть, а не утопитьсвое правительство в холодном океане.
У нас же , если удастся освободиться от Ринкевича и его новых подружек в Сайме , удастся и противостоять этим кошмарам сегодняшней"цивилизации.