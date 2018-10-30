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Правительство во вторник, 30 октября решило ограничить усыновление воспитывающихся в приемных семьях детей за границу, разрешив его только в тех случаях, если усыновитель является родственником усыновляемого ребенка.

Сейчас иностранные усыновители могут усыновить также ребенка, который находится в приемной семье, если в Латвии невозможно обеспечить ему должное воспитание и уход в семье.

Как и прежде, иностранцы смогут усыновлять детей своих супругов, детей из семей опекунов, если они являются их родственниками, детей, находящихся в учреждениях опеки, если в Латвии обеспечить им должное воспитание и уход в семье невозможно.

По этим вопросам на заседании правительства разгорелись острые дискуссии.

Министр благосостояния Янис Рейрс подчеркнул, что усыновление за границу продолжится, а цель разработанного Министерством благосостояния нормативного регулирования - способствовать усыновлению детей из учреждений опеки, а не из приемных семей.

В этом году усыновители усыновили из учреждений опеки 17, а из приемных семей - почти 30 детей. Жители Латвии в этом году усыновили не менее 40 детей.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что Латвия - одна из немногих стран ЕС, которые еще позволяют усыновлять за границу детей из приемных семей.

По данным Минблага сейчас в регистре адопции числятся 1286 детей, для 875 из них ищут усыновителей.

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