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Во вторник, 30 октября, из Риги в Швецию на пароме увезли девочку-тюленя, которая была найдена на Вентспилсском пляже этой весной и доставлена в Рижский зоопарк, сообщает NRA со ссылкой на Вентспилсскую думу.

Новым домом для тюлененка станет Скансенский зоопарк в Стокгольме.

Как отмечает портал, найденный весной на побережье детеныш тюленя, возможно, поранился о гребной винт или осколок льда и получил травму шеи, в результате чего зверек был не в силах вернуться в море самостоятельно. Служба охраны окружающей среды доставила малышку-тюленя в Рижский зоопарк.

Благодаря заботе специалистов зоопарка, тюлень выздоровел и готов отправиться в новый дом.

Вместе с малышкой-тюленем в Швецию поедут и сделанные воспитанниками дошкольного учебного заведения Varavīksne поздравительные открытки.

Как пишет NRA, Рижский зоопарк гордится навыком прокормить попавших в беду детенышей серого тюленя, многие из них после отправились в другие зоопарки, например, в Китай и Южную Корею. Некоторые были выпущены обратно в воды Балтийского моря, в том числе в и в портах Вентспилса.

Фото: pixabay.com