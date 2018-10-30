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Среди 15 стран Центральной и Северной Европы в Латвии политика интеграции беженцев и лиц с альтернативным статусом в общество является одной из лучших, свидетельствует исследование находящейся в Брюсселе "Группы миграционной политики". Об этом пишет Skaties.lv .

Вместе с латвийским аналитическим центром Providus были проанализированы 13 таких категорий как возможности доступности жилья, трудоустройства, повышения квалификации, языковых курсов, здравоохранения, пособий и образования для детей.

Однако, как отмечает портал, Латвию часто критикуют за то, что государство даже на кратковременный срок не может обеспечить жилье беженцам сразу после того, как те покидают центр "Муцениеки". Часто по этой причине беженцы либо живут в антисоциальных условиях, либо покидают Латвию.

Также в исследовании Латвию упрекают за юридические преграды - ограниченное число членов семьи беженца, которые имеют право приехать в Латвию по программе объединения семьи.

Латвию вместе с другими странами также призывают прекратить ставить беженцев с альтернативным статусом в невыгодную ситуацию, отмечает портал.

"То, что, например, семья, в которой есть ребенок с инвалидностью, не может получить государственную поддержку для заботы за ним, если у семьи нет альтернативного статуса, по-моему, является существенной преградой для допуска этих людей к таким мероприятиям как трудоустройство и изучение языка. Семейное пособие, пособия за первого ребенка и за второго доступны лишь семьям со статусом беженцев, но не семьям с альтернативным статусом. Учитывая, что большая часть людей из Сирии, которые ищут убежища, получили статус альтернативной защиты, им не оказывается поддержка в интеграции", - рассказала ведущий исследователь центра Providus Агнесе Лаце.

Как сообщалось ранее, в целом в Латвию были перемещены 374 беженца, однако большинство из них уехали в другие страны.