Общество |

Ноябрь в Латвии будет в целом сухим, принесет в страну осеннее солнце, легкие облака и кратковременные осадки. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс.

По его словам, поскольку 5 января было пасмурно и сравнительно тепло и днем дул южный и юго-западный ветер, в следующем месяце также будут дуть южные и восточные ветра. Как отметил Букшс, в ноябре ожидаются морозные ночи, что характерно для поздней осени.

Первая половина ноября в этом году пройдет без существенных осадков, указал фенолог. Дни будут частично пасмурными, нередко по-осеннему солнечными, средняя температура воздуха составит +5, +12 градусов. Ночи будут морозными и холодными, возможны небольшие осадки в виде дождя, написал Букшс.

Как отметил фенолог, середина месяца будет более ветряной, облачной и дождливой. В это время возможен не только дождь, но и мокрый снег, и град. Температура воздуха днем составит около +3, +10 градусов тепла.

По словам Букшса, во второй половине месяца погода будет переменчивой. 25 ноября, по его словам, возможно сильное похолодание и в восточной части Латвии мороз сохранится и в дневное время. Обледенеют дороги. В конце ноября температура воздуха ночью местами понизится до -10, -12 градусов. Возможны небольшие осадки, в основном в виде снега, указал фенолог.

Как написал Букшс, снег не растает и образуется снежный покров, который сохранится до 30 ноября. Позже морозы отступят, снег перейдет в дождь и начнется первая оттепель.

В целом, ноябрь обещает быть теплее и суше, чем обычно, отметил фенолог.

Фото: pixabay.com