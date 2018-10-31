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Взгляды жителей так называемой "старой Европы" и новых членов ЕС, в том числе и Латвии, по вопросам религии, культуры, национальных и сексуальных меньшинств существенно различаются, свидетельствуют данные свежего исследования американского института Pew Research Center. Об этом пишет Rus.lsm.lv .

Как сообщает Pew Research Center, в Латвии всего 19% опрошенных были бы готовы принять мусульманина в свою семью — это третий снизу результат среди стран ЕС, ниже лишь Литва с 16% и Чехия с 12%. При этом почти в каждой западноевропейской стране более половины респондентов ответили на этот вопрос положительно. Самые высокие показатели в Нидерландах — 88%, в Норвегии — 82% и Дании — 81%.

В отношении евреев ситуация иная — 53% опрошенных латвийцев готовы принять еврея в члены своей семьи, тогда как среди литовцев это готовы сделать 41%, а среди эстонцев — 61%. Как и в примере с мусульманами, самый высокий показатель в Нидерландах — 96%.

Социологи также выяснили, что для большинства людей, живущих в бывшем Восточном блоке, христианство (будь то католическое или православное) является важной составляющей их национальной идентичности. Однако это не относится к Латвии, где 84% опрошенных (самый высокий результат в ЕС) считают, что вовсе не обязательно быть христианином, чтобы тебя считали латвийцем.

С точки зрения того, кого можно считать латвийцем, куда важнее родиться в Латвии. Таких взглядов придерживается 71% респондентов. По мнению же 61%, человека латвийцем делает наличие родившихся в Латвии предков. Для сравнения: лишь 22% шведов считают, что необходимо быть уроженцем в Швеции, чтобы быть шведом.

Кроме того, участников исследования спросили, согласны ли они с утверждением: "Наши люди не совершенны, но наша культура превосходит другие". В Латвии положительно ответили 38%, в Литве — 37%. Это примерно посередине на пути из "новой" Европы в "старую". О превосходстве национальной культуры заявили лишь 20% испанцев. Это самый низкий показатель в ЕС (кстати, в Эстонии — 23%). На противоположном полюсе оказались "староевропейская" Греция и Болгария — 89% и 69% соответственно.

Что же касается легализации однополых браков, то во всех западноевропейских странах за нее выступает более половины респондентов. В Восточной Европе ситуация кардинально отличается. Так, лишь 16% опрошенных жителей Латвии поддерживают легализацию однополых браков — второй самый низкий результат среди стран ЕС. Негативнее к этой идее относятся только в Литве, где ее поддерживают 12%.