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Неприятный сюрприз ждет пенсионеров, живущих в Латвии, но получающих пенсию из России. С 1 января они могут лишиться полной корзины медицинских услуг в Латвии, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7. В этом случае им придется срочно покупать обязательную медицинскую страховку, которая стоит 205 евро за этот и следующий год.

Пенсионеры — это одна из групп населения Латвии, которая должна быть автоматически застрахована государством и сможет с 1 января будущего года пользоваться всеми медицинскими услугами, как и раньше. Но это в полной мере касается только тех пенсионеров, которые получают латвийскую пенсию. Если пенсия начисляется другим государством, то возможны варианты, отмечает программа.

Так, к примеру, пенсионеры из стран Евросоюза, Норвегии и Швейцарии, проживающие в Латвии, будут получать полную корзину медицинских услуг, как и раньше. Все благодаря европейской директиве о трансграничной медицине.

Автоматически будут застрахованы и украинские пенсионеры. Между Латвией и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в области социальной защиты еще в 1998 году.

Как сообщает программа, с Россией такого договора нет. И у части российских пенсионеров будут проблемы, допускают в Национальной службе здоровья.

"У граждан России, получающих российскую пенсию, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии, нет автоматического права на полную корзину услуг. У них есть основная корзина и они имеют право вносить добровольные страховые взносы, чтобы получить право на полную корзину услуг", - рассказал LTV7 заместитель директора Национальной службы здоровья Эдгарс Лабсвирс.

И тут есть еще один нюанс, который служба выясняет в юридическом бюро Сейма: коснется ли это российских пенсионеров всех возрастов. Сейчас россияне выходят на заслуженный отдых раньше граждан Латвии: женщины - в 55, мужчины — в 60 лет. Есть вероятность, что страховку придется покупать не всем, а только тем, кто моложе 63-х лет.

По данным пенсионного фонда России, в Латвии проживают около 25 тысяч пенсионеров, сколько из них в возрасте до 63 лет неизвестно. К примеру, по информации Rīgas Satiksme, в латвийской столице проездными пользуются почти три тысячи иностранных пенсионеров моложе 63-х лет.

Однако, если пенсионер получает и российскую, и латвийскую пенсию, то он будет автоматически застрахован, как обычный латвийский пенсионер. Кроме того. если пенсионер попадает ещё в какую-то категорию незащищенных групп населения, например, он инвалид 1 или 2 групп, то такой пенсионер тоже будет застрахован. Также у Латвии есть договор с Россией о том, что военные пенсионеры имеют право на полную корзину медицинских услуг, поясняют в Национальной службе здоровья.

Остальным же придется либо платить страховые взносы, либо пользоваться только базовой корзиной услуг, в которую, например, не входят плановые операции. Их придется оплачивать самостоятельно.

Напомним, добровольные взносы в систему страхования здоровья производятся раз в году. В 2018 — это 51 евро 60 центов. В 2019 — 154 евро 80 центов. В 2020 — 258 евро или 5% от минимальной зарплаты и так далее. Узнать необходимо ли делать такие взносы можно в Национальной службе здоровья или на сайте www.apdrosinaties.lv.

Фото из Flickr/Alex Proimos