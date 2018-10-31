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Столица Латвии Рига признана десятым самым зеленом городе в мире, куда стоит отправиться заботящимся об экологии путешественникам. Об этом свидетельствует Индекс зеленых городов, который был опубликован на портале TravelBird.

Согласно данным индекса, площадь зеленой зоны в Риге составляет 113,04 квадратных метров на одного человека.

Самым зеленым городом мира признан Рейкьявик (410, 84 квадратных метра на одного человека), за ним следует новозеландский Окленд (357,2 квадратных метра на одного человека), на третьем месте расположилась Братислава (332,99 квадратных километров на человека), Гетеборг находится на четвертой строчке (313,87 квадратных метров), пятым в списке числится Сидней (235,73 квадратных метра), Прага расположилась на шестой позиции (220,54 квадратных метра), за ней следует Гамбург (189,7 квадратных метров), восьмым самым зеленым городом мира стал Рим (166,47 квадратных метра), а Берн занял девятое место в списке (131,73 квадратных метра).

Таллин занимает 15-е место в списке зеленых городов мира с 96,1 квадратными километрами зеленой зоны на человека. На последнем - 50-м месте - в списке оказалось Токио, где зеленая зона на одного жителя составляет 4,03 квадратных километра.

В свою очередь, оценив процентное соотношение зеленой зоны к общей площади города, выяснилось, что Рига занимает 25-е место в списке (23,8%), а Таллин находится на 24-м месте (24,7%). В данном рейтинге первое место заняла Прага (56,74%), за ней следует Гамбург (45,42%) и Мадрид (44,85%).

В рамках этого исследования Travelbird рассмотрел самые крупные страны-члены Организаций экономического сотрудничества и развития (OECD) и выбрал 50 государств, концентрируясь на излюбленных направлениях туристов.

При изучении местности в границах города учитывались три главных категории зеленой зоны - природные, созданные человеком и предусмотренные для выращивания продуктов питания. В свою очередь в этих категориях оценивались несколько различных видов зеленых зон - леса, природные резервации, парки, общественные сады, ухоженные газоны, поля для гольфа, фруктовые сады, виноградники и сельскохозяйственные земли.

Рекордом для Риги в рейтинге TravelBird стало пятое место по лесной площади, которая составляет 85,6 квадратных метров на одного жителя. На первом месте в этом месте оказался Окленд с 288,89 квадратными метрами на человека, а Таллин занял восьмое место (65,1 квадратный метр на одного жителя).

По площади доступных парков Рига занимает лишь 21-е место - 11,1 квадратных метров на человека.

Фото из flickr.com/OlegFaynitskiy