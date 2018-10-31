Общество |

Инспекторы Управления по охране окружающей среды (DAP) Госполиции во вторник, 30 октября, ночью после слежки, которая длилась более трех часов, поймали рыбака-браконьера. Мужчина в экипировке водолаза и с гарпуном ловил рыбу из семейства лососевых, рассказала представитель DAP Майя Рена. Об этом пишет Skaties.lv .

Она пояснила, что с началом активного нереста рыб из семейства лососевых в латвийских реках, инспекторы все больше внимания обращают на реки, которые находятся на охраняемых природных территориях.

По словам Рены, во время одного из рейдов на реке Гауя на территории Лигатненского края инспекторы заметили подозрительные движения. Оказалось, что в воде находился рыбак-водолаз, вооружившийся гарпуном. Мужчина в Гауе поймал кумжу (форель). Инспекторы следили за ним на протяжении трех часов, после того как браконьер вылез из воды он был задержан со всем уловом. Мужчина должен будет заплатить штраф в размере 715 евро за нанесение ущерба рыбным ресурсам.

Незаконно выловленная рыба на следующий день была доставлена в парк "Природные тропы Лигатне" и скормлена медведям.

Рена подчеркнула, что в период нереста инспекторы DAP работают в усиленном режиме и проводят и ночные, и дневные рейды для защиты охраняемой популяции рыбы. В борьбе с рыбаками-браконьерами на данный момент используются современные устройства, которые позволяют наблюдать деятельность вблизи рек и в темное время суток.

Во внутренних водах Латвии весь год запрещено ловить лосось и форель, за исключением рыбалки на отдельных, специально указанных территориях. Однако в период нереста, который начинается 1 октября, и на этих территориях ловля лосося запрещена.

"За последние десятилетия распространенность лосося в Латвии существенно уменьшилась, поэтому охрана этих рыб осенью в период нереста является особенно значимой, особенно по той причине, что только небольшая часть популяции лосося в силах выжить в море и вернуться в природные места нереста для продолжения рода", - указал специалист DAP Янис Бушс.

Фото: pixabay.com