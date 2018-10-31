НВС приглашают латвийцев принять участие во флешмобе столетия (34)
В четверг, 1 ноября, в 18 часов оркестр Земессардзе примет участие во флешмобе, который состоится у памятника Свободы. Об этом сообщается на странице Национальных вооруженных сил (НВС) в Twitter.
В ходе акции всем желающим предлагается совместно спеть гимн Латвии, таким образом, начав государственный праздничный месяц.
Ziņa: Zemessardzes orķestris piedalīsies zibakcijā pie Brīvības pieminekļa: https://t.co/0WzlA5pnoH pic.twitter.com/YPWYOqcWr4— NBS (@Latvijas_armija) 31 октября 2018 г.
Цель акции - способствовать сознанию общности и принадлежности, а также поздравить Латвию со столетием государства. Поучаствовать во флешмобе может любой латвиец.
НВС отмечают, что акция у памятника Свободы проводится уже с 2012 года и в этом году в качестве ее патрона выступит оркестр Земессардзе, который был основан 1 ноября 2011 года.
Главной задачей оркестра является популяризация Земессардзе и обеспечение музыкального сопровождения на армейских мероприятиях.
Фото: flickr.com/Latvijas armija