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В четверг, 1 ноября, в 18 часов оркестр Земессардзе примет участие во флешмобе, который состоится у памятника Свободы. Об этом сообщается на странице Национальных вооруженных сил (НВС) в Twitter.

В ходе акции всем желающим предлагается совместно спеть гимн Латвии, таким образом, начав государственный праздничный месяц.

Цель акции - способствовать сознанию общности и принадлежности, а также поздравить Латвию со столетием государства. Поучаствовать во флешмобе может любой латвиец.

НВС отмечают, что акция у памятника Свободы проводится уже с 2012 года и в этом году в качестве ее патрона выступит оркестр Земессардзе, который был основан 1 ноября 2011 года.

Главной задачей оркестра является популяризация Земессардзе и обеспечение музыкального сопровождения на армейских мероприятиях.

Фото: flickr.com/Latvijas armija