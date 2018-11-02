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В рамках ежегодного "Балтийского форума" 2 ноября в Юрмале состоится конференция о русских за пределами России и об отношениях России с США, сообщили представители форума.

На конференции соберутся лидеры мнений из России, США и других стран. В первой половине дня директор Института современного развития (Россия) Игорь Юргенс представит исследование "Русские на западе", с докладами выступят эксперты из Латвии, России и Норвегии.

Вторая часть конференции будет посвящена отношениям между Россией и США.

В конференции примут участие командующий ВВС США в Европе Роджер Брейди, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывший посол США в Латвии Чарльз Ларсон, член совета директоров Атлантического совета и соучредитель "Blue Star Strategies" Салли Пойнтер, бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, декан факультета международного энергетического бизнеса Российского университета нефти и газа Елена Телегина и другие эксперты.

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